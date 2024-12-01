BMW может «профинансировать» покупку дронов армии России для нужд СВО. Что об этом известно?

Ранее отсудивший у BMW 300 млн рублей бизнесмен потратит деньги на БПЛА для СВО

Житель Подмосковья, ранее отсудивший у немецкого автоконцерна BMW 300 миллионов рублей, рассказал, что собирается потратить часть денег для нужд специальной военной операции (СВО) на Украине. Таким образом, говорится в материале Mash, BMW может фактически профинансировать покупку оружия для Вооруженных сил (ВС) России.

Подмосковный бизнесмен рассказал в беседе с изданием, что планирует потратить половину суммы на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для СВО. Как отмечает интернет-издание, мужчина дал соответствующее обещание.

150 миллионов рублей, отсуженных у BMW, планирует потратить россиянин на дроны для ВС России

Между тем, дело жителя Московской области до сих пор находится в Мосгорсуде. После проигрыша BMW подала апелляцию и пытается отменить вынесенное решение суда.

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Причиной разбирательств россиянина и BMW стал дефект вентилятора

Российский бизнесмен приобрел автомобиль BMW Х7 в полной комплектации в 2021 году. За машину он отдал 11 миллионов рублей. Среди опций в том числе был обдув спинок передних сидений. Благодаря этой функции поездка в жару должна была стать комфортнее. Однако во время эксплуатации россиянин выявил дефект — обдув почти не работал, вместе этого неисправный кондиционер скрежетал по обшивке и издавал неприятные звуки.

Владелец люксового кроссовера обратился в суд, чтобы попытаться взыскать с немецкого концерна деньги и заставить его произвести замену автомобиля. Суд обязал компанию платить неустойку до замены машины.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

BMW, ушедшая с российского рынка после начала СВО, изначально постановление суда проигнорировала. В результате к настоящему время сумма неустойки возросла до 300 миллионов рублей. Пени составляли 6,5 миллиона рублей в месяц.

При этом, по данным Mash, в разговоре с подмосковным бизнесменом в зале суда представители немецкого автоконцерна вели себя грубо, обзывали его и назвали независимую экспертизу «ерундой». Судье пришлось несколько раз сделать замечание о недопустимости грубости. В компании утверждают, что никакого дефекта в машине нет.

Конфискованные у россиян BMW Lexus передали бойцам СВО

Ранее сообщалось, что в разных регионах России в зону специальной военной операции были переданы конфискованные у граждан автомобили. Так, в Нижегородской области приставы передали на нужды спецоперации сразу десять автомобилей, среди которых оказались машины марок Lexus, BMW X3, а также Nissan, Ford и Lada. Они уже поступили в распоряжение Минобороны России. Известно, что владельцев авто привлекали к уголовной ответственности за совершение преступлений различной степени тяжести.

До этого при аналогичных обстоятельствах житель Тюмени лишился внедорожника Porsche. Этот автомобиль, а также машину Nissan другого россиянина передали бойцам СВО. Оба гражданина, лишившиеся транспортных средств, проходили по делам о совершении преступления в нетрезвом виде при управлении авто.