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11:47, 24 ноября 2024Ценности

Россиянин отсудил у BMW 300 миллионов рублей за неработающий вентилятор в машине

Бизнесмен отсудил у BMW 300 миллионов рублей за неработающий вентилятор в машине
Мария Винар

Фото: Toya Sarno Jordan / Reuters

Бизнесмен из Подмосковья отсудил у BMW 300 миллионов рублей за неработающий вентилятор в машине. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Россиянин купил модель Х7 в 2021 году за 11 миллионов рублей в полной комплектации, которая включала обдув спинок передних сидений. Однако, по словам мужчины, кондиционер стал скрежетать по обшивке салона и издавать странные звуки. В связи с этим предприниматель обратился в суд, чтобы взыскать деньги с компании и заставить ее предоставить новую машину.

Суд, в свою очередь, выдвинул решение об оплате неустойки и замене автомобиля. Однако, уйдя с российского рынка, BMW проигнорировали постановление. Пени составили 6,5 миллиона в месяц, и к настоящему моменту накопилось 300 миллионов рублей неустойки. Во время судебного процесса представители BMW вели себя невежливо и называли независимую экспертизу «несением ерунды». Судье пришлось несколько раз делать замечания о недопустимости грубости.

В январе прошлого года москвичка Любовь Лауфер отсудила у клиники 1,5 миллиона рублей из-за ягодиц «как у Кардашьян», которые ей ошибочно сделал врач.

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