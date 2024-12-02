Московский офис загорелся из-за пауэрбанка

Shot: в центре Москвы офис загорелся из-за пауэрбанка

На Спартаковской площади в центре Москвы офис загорелся из-за пауэрбанка, который стоял на зарядке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, все случилось в двухэтажном здании бизнес-центра «Флеш Ланж». В одном из кабинетов сотрудники решили подзарядить устройство. Внезапно произошло короткое замыкание в розетке.

Потушить пламя сотрудники сумели самостоятельно. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого стало известно, что на северо-востоке Москвы произошел пожар в здании с офисными и складскими помещениями. Площадь возгорания, предварительно, составила 300 квадратных метров.

В ноябре в Екатеринбурге загорелась центральная городская больница. В сети опубликовали видео, на котором люди выпрыгивают с третьего этажа на козырек здания больницы, спасаясь от огня.