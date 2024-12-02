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16:17, 2 декабря 2024Россия

Московский офис загорелся из-за пауэрбанка

Shot: в центре Москвы офис загорелся из-за пауэрбанка
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Agefis / Unsplash

На Спартаковской площади в центре Москвы офис загорелся из-за пауэрбанка, который стоял на зарядке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, все случилось в двухэтажном здании бизнес-центра «Флеш Ланж». В одном из кабинетов сотрудники решили подзарядить устройство. Внезапно произошло короткое замыкание в розетке.

Потушить пламя сотрудники сумели самостоятельно. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого стало известно, что на северо-востоке Москвы произошел пожар в здании с офисными и складскими помещениями. Площадь возгорания, предварительно, составила 300 квадратных метров.

В ноябре в Екатеринбурге загорелась центральная городская больница. В сети опубликовали видео, на котором люди выпрыгивают с третьего этажа на козырек здания больницы, спасаясь от огня.

ЖЗЛ
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