В Москве загорелось здание с офисами и складами

МЧС: на северо-востоке Москвы произошел пожар в здании с офисами и складами

На северо-востоке Москвы произошел пожар в здании с офисными и складскими помещениями. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Огонь охватил трехэтажное здание на Сигнальном проезде. Площадь возгорания, предварительно, составила 300 квадратных метров.

Позднее стало известно, что огнеборцы локализовали пожар на площади 400 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

18 ноября стало известно, что в Екатеринбурге загорелась центральная городская больница. В сети опубликовали видео, на котором люди выпрыгивают с третьего этажа на козырек здания больницы, спасаясь от огня. Всего из здания эвакуировали 350 человек, включая 50 детей.