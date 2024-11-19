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03:58, 19 ноября 2024Россия

В Москве загорелось здание с офисами и складами

МЧС: на северо-востоке Москвы произошел пожар в здании с офисами и складами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПожар в Москве:

Фото: Bocharov Denis / Globallookpress.com

На северо-востоке Москвы произошел пожар в здании с офисными и складскими помещениями. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Огонь охватил трехэтажное здание на Сигнальном проезде. Площадь возгорания, предварительно, составила 300 квадратных метров.

Позднее стало известно, что огнеборцы локализовали пожар на площади 400 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

18 ноября стало известно, что в Екатеринбурге загорелась центральная городская больница. В сети опубликовали видео, на котором люди выпрыгивают с третьего этажа на козырек здания больницы, спасаясь от огня. Всего из здания эвакуировали 350 человек, включая 50 детей.

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