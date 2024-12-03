Немецких журналистов удалили из зала во время встречи глав МИД Китая и Германии. До этого Бербок критиковала Пекин

Handelsblatt: немецкую прессу удалили из зала во время встречи Ван И и Бербок

В Китае немецких журналистов удалили из зала во время встречи главы МИД Германии Анналены Бербок с ее китайским коллегой Ван И. Об этом сообщило издание Handelsblatt.

До этого министр иностранных дел ФРГ выступила с критикой в адрес Пекина, после чего сторона КНР попросила представителей немецких СМИ покинуть зал и объявила, что совместных пресс-релизов по итогам встречи не будет.

Это происходит в Китае снова и снова и ясно дает понять, что публичная критика нежелательна Handelsblatt

Бербок обвинила Китай в разжигании конфликта на Украине

Анналена Бербок заявила, что Китай и КНДР якобы разжигают конфликт на Украине. По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, в украинском конфликте якобы используются беспилотники китайского производства, а северокорейские войска принимают участие в боевых действиях.

Дроны с китайских заводов и северокорейские войска, нападающие на мир в центре Европы, нарушают наши основные интересы европейской безопасности Анналена Бербок глава МИД Германии

Глава МИД ФРГ также подчеркнула, что на постоянных членах Совета Безопасности (СБ) ООН, а именно на Пекине, лежит ответственность за недопущение дальнейшего разжигания конфликтов.

Аналогичное заявление в октябре сделали министры стран G7. Они обвинили Пекин в том, что он якобы оказывает военную поддержку России, передавая ей товары двойного назначения, что позволяет Москве продолжать специальную военную операцию. По словам министра иностранных дел Великобритании, Китай не должен экспортировать военную продукцию в РФ.

Бербок призвала Китай к сотрудничеству

Глава МИД ФРГ во время визита в КНР заявила, что для Германии сотрудничество с Китаем лучше, чем конфронтация. Однако Берлин не может игнорировать поддержку, оказываемую Пекином России.

Наша безопасность тесно связана с безопасностью других регионов мира. Поэтому обмен мнениями и дипломатия важны как никогда — даже с теми, кто смотрит на вещи иначе, чем мы Анналена Бербок глава МИД Германии

По словам дипломата, чтобы защитить «наши ценности и интересы, важно постоянно отстаивать то, что сотрудничество лучше конфронтации». При этом глава немецкого МИД указала, что сотрудничество Китая и России противоречит европейским интересам.

18 ноября Бербок заявила, что Европейский союз может ввести новые санкции против Ирана и Китая за оказываемую России помощь, в частности, за якобы поставки Пекином боевых беспилотников. До этого она сообщила, что ФРГ поддерживает решение США позволить Украине наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь российской территории.

