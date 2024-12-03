Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:20, 3 декабря 2024Экономика

«Почта России» не согласилась с претензиями по поводу электронных писем

«Почта России» не согласилась с решением ФАС по ситуации с электронными письмами
Дмитрий Воронин

Фото: Shutterstock / Fotodom

В «Почте России» не согласились с позицией Федеральной антимонопольной службы (ФАС), объявившей о нарушении госкомпанией закона о защите конкуренции в связи с ограничением доступа частных почтовых операторов к пересылке писем в электронной форме. Об этом сообщает ТАСС.

В комментарии «Почты России», который цитирует агентство, отмечается, что «компания последовательно отстаивает свою точку зрения в рамках антимонопольного дела и в суде», поскольку «действующее правовое регулирование не просто не обязывает "Почту" предоставлять недискриминационный доступ к пересылке писем в форме электронного документа, а прямо исключает возможность этого».

Сейчас граждане могут выбрать доставку письменной корреспонденции в электронном виде от органов власти с помощью портала госуслуг, но возможность проверить согласие на такое получение отправлений есть только у информационной системы «Почты России». В связи с этим ФАС заявила о нарушении антимонопольного законодательства и выдала АО предписание об устранении нарушения.

Служба указала, что, будучи субъектом естественной монополии, компания «обязана предоставить доступ к инфраструктуре общедоступной почтовой связи частным операторам, заключив с ними договоры межоператорского обмена».

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Новая вакцина против ВИЧ показала эффективность в 99 процентах случаев. Неужели мир сможет победить страшный вирус?

      Раскрыта связь между характером человека и его верхней одеждой

      В Киеве начало затапливать построенную в 2010 году станцию метро «Демиевская»

      Участник «Айдара» предрек потерю Украиной Курахово

      Россиянка решила поставить Путина в известность о годовой яме во дворе

      Раскрыты подробности о воспитателе задохнувшегося на горке в Нижнем Новгороде детсадовца

      Россиянам раскрыли способ сэкономить на отдыхе в Египте

      Потолок туалета рухнул на трех школьниц в российском регионе

      Верховная Рада вызвала министра обороны Украины из-за бракованных мин

      В Петербурге коммунальщики выставили блокаднице несуществующий долг за ЖКУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше