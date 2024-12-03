«Почта России» не согласилась с претензиями по поводу электронных писем

«Почта России» не согласилась с решением ФАС по ситуации с электронными письмами

В «Почте России» не согласились с позицией Федеральной антимонопольной службы (ФАС), объявившей о нарушении госкомпанией закона о защите конкуренции в связи с ограничением доступа частных почтовых операторов к пересылке писем в электронной форме. Об этом сообщает ТАСС.

В комментарии «Почты России», который цитирует агентство, отмечается, что «компания последовательно отстаивает свою точку зрения в рамках антимонопольного дела и в суде», поскольку «действующее правовое регулирование не просто не обязывает "Почту" предоставлять недискриминационный доступ к пересылке писем в форме электронного документа, а прямо исключает возможность этого».

Сейчас граждане могут выбрать доставку письменной корреспонденции в электронном виде от органов власти с помощью портала госуслуг, но возможность проверить согласие на такое получение отправлений есть только у информационной системы «Почты России». В связи с этим ФАС заявила о нарушении антимонопольного законодательства и выдала АО предписание об устранении нарушения.

Служба указала, что, будучи субъектом естественной монополии, компания «обязана предоставить доступ к инфраструктуре общедоступной почтовой связи частным операторам, заключив с ними договоры межоператорского обмена».