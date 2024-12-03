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15:59, 3 декабря 2024Бывший СССР

Рогов рассказал об успехах российских сил на кураховском направлении

Рогов: российские силы почти раскололи ВСУ на кураховском направлении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска почти раскололи группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кураховском направлении. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что военные России продолжают дробить украинские войска на этом участке фронта. Как отметил Рогов, сейчас российские силы ведут активные наступательные действия севернее Курахово.

По его словам, военнослужащие РФ также продвигаются южнее Курахово. Им удалось взять под контроль более пяти квадратных километров восточнее и северо-восточнее села Анновка, добавил Рогов.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал президенту Украины Владимиру Зеленскому самые тяжелые участки фронта. Он заявил, что такими являются кураховское и покровское направления.

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