Российских священников научили маскироваться

Священники из приграничных областей России прошли военно-медицинскую подготовку

Священники из приграничных регионов России прошли военно-медицинскую подготовку в Белгородской области. Об этом региональная епархия сообщила в конце ноября, внимание публикация привлекла лишь сегодня, 3 декабря.

В РПЦ рассказали, что священников научили пользоваться радиосвязью, маскироваться, оказывать медицинскую помощь и ориентироваться на местности. Кроме того, до священнослужителей довели правила поведения на заминированных территориях.

«В роли инструкторов выступают опытные военные Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил страны. Вместе со священнослужителями Белгородской области в тренировке участвовали представители Брянской, Воронежской и Курской епархий», — сообщили в РПЦ.

В РПЦ ранее заявляли о нехватке 1,3 тысячи священников в зоне специальной военной операции. Митрополит Кирилл тогда сообщал, что Вооруженных силах России служат 309 штатных военных священников, но такого количества крайне мало.