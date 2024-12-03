Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:23, 3 декабря 2024Россия

Российских священников научили маскироваться

Священники из приграничных областей России прошли военно-медицинскую подготовку
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Священники из приграничных регионов России прошли военно-медицинскую подготовку в Белгородской области. Об этом региональная епархия сообщила в конце ноября, внимание публикация привлекла лишь сегодня, 3 декабря.

В РПЦ рассказали, что священников научили пользоваться радиосвязью, маскироваться, оказывать медицинскую помощь и ориентироваться на местности. Кроме того, до священнослужителей довели правила поведения на заминированных территориях.

«В роли инструкторов выступают опытные военные Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил страны. Вместе со священнослужителями Белгородской области в тренировке участвовали представители Брянской, Воронежской и Курской епархий», — сообщили в РПЦ.

В РПЦ ранее заявляли о нехватке 1,3 тысячи священников в зоне специальной военной операции. Митрополит Кирилл тогда сообщал, что Вооруженных силах России служат 309 штатных военных священников, но такого количества крайне мало.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Южной Кореи объявил военное положение

      Украина потребовала срочной поставки десятков систем ПВО

      Понимал по-японски и стал членом семьи. Умер подаренный Путиным кот. Как он жил?

      Киевский метрополитен прокомментировал затопление станции метро «Демиевская»

      В российском городе 4-летняя девочка поскользнулась и упала в лестничный пролет

      Манул из Новосибирского зоопарка погрел лапки на хвостике и вызвал восхищение

      В России оценили вероятность обвинения Москвы в разрыве кабеля между Финляндией и Швецией

      Минобороны Южной Кореи созвало встречу ключевых командиров

      В российском регионе мигрантам запретили работать курьерами и врачами

      Самолет с пассажирами на борту совершил аварийную посадку с отказавшим автопилотом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше