Нардеп Гончаренко: Зеленский довел Украину до потери позиции силы

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскритиковал политику президента страны Владимира Зеленского, из-за которой республика не может стать членом НАТО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он указал на слова Зеленского про то, что Украина отказывается от каких-либо договоренностей по безопасности, кроме членства в НАТО. Гончаренко добавил, что такие соглашения заключаются с позиции силы, но Зеленский довел страну до того, что эта позиция утрачена.

«Почему мы всегда не в то время и не тогда, когда надо? В 2023-м перед контрнаступлением мы могли получить членство в НАТО и нормальный мирный договор (не хороший, но нормальный). В 2024-м... нет», — написал он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не примет частичное приглашение в НАТО, в рамках которого в альянс войдут лишь подконтрольные Киеву территории. При этом президент отметил, что понимает невозможность задействовать пятую статью Североатлантического альянса во время конфликта, так как страны НАТО выступают против рисков их привлечения в конфликт.