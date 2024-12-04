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08:42, 4 декабря 2024Экономика

Десятки домов остались без воды в российском городе

В Новокузнецке 22 многоквартирных дома остались без воды из-за аварии
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Telegram-канал Администрации города Новокузнецка

В Новокузнецке Кемеровской области десятки домов остались без воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает администрация российского города в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Куйбышевском районе вечером во вторник, 3 декабря. Случилась утечка воды из водовода диаметром 700 миллиметров. Из-за этого оказалась подтоплена проезжая часть вдоль улицы Сибиряков-Гвардейцев, рассказали власти Новокузнецка.

Специалисты уже локализовали поврежденный участок и убрали воду с дороги. В зону отключения попали 22 многоквартирных здания за вокзалом и 2212 частных дома в Точилино и Редаково. Для пострадавших организовали подвоз воды.

«В настоящее время проводятся аварийные работы на водоводе. Характер повреждений в настоящий момент устанавливается», — заявили в администрации и пообещали восстановить водоснабжение до 19:00 4 декабря.

Ранее в Новосибирске почти полсотни домов остались без отопления. Причиной стала коммунальная авария, которая произошла в Кировском районе города. Восстановить подачу тепла пообещали к 12:00 по местному времени (08:00 мск).

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