Почти полсотни домов в российском городе остались без отопления

В Новосибирске 48 домов остались без отопления из-за коммунальной аварии

В Новосибирске почти полсотни многоквартирных домов остались без отопления из-за коммунальной аварии. Об этом сообщают на сайте регионального управления МЧС.

Поломка случилась в Кировском районе российского города — в итоге тепла лишились 48 домов. Коммунальщики уже провели сварочные работы, но во время подачи теплоносителя увидели дефект трубопровода.

Из-за этого восстановление после аварии затянулось, пояснили в МЧС. Восстановить подачу тепла жителям планируют в 12:00 по местному времени (08:00 мск).

Днем ранее в Новосибирске без отопления остались 422 дома. Причины случившегося уточнялись только для Ленинского района, где тепла лишились 165 многоквартирных зданий. Власти города тогда пообещали устранить последствия аварии до 17:00 вторника, 3 декабря. При этом отмечалось, что из всех указанных на карте отключений только шесть отмечены как аварийные.