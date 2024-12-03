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08:11, 3 декабря 2024Экономика

Российский город остался без отопления

Жители Новосибирска остались без отопления
Мария Черкасова

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В 422 домах Новосибирска отключили подачу отопления, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Известно об отключении отопления в 165 домах Ленинского района из-за дефекта сети на Космической улице. По словам властей, отопление в этом районе собираются восстановить до 17:00 вторника, 3 декабря. Из всех указанных на карте отключений только шесть отмечены как аварийные.

Ранее в городе прорвало трубу на улице Адриена Лежена, из-за чего отопления лишились жильцы 20 зданий. Также ранее в Новосибирске минивэн Toyota Lite Ace провалился в огромную яму, образовавшуюся на Красном проспекте. Провал огородили лентой.

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