Бербок заявила об атаке корабля ВМФ России на вертолет Германии

В Балтийском море между вертолетом бундесвера и российским кораблем произошел инцидент. Об этом рассказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе. Она упомянула о произошедшем, говоря об увеличении числа гибридных атак со стороны России и ее союзников.

Бербок заявила, что российский корабль обстрелял немецкий вертолет сигнальными ракетами

Глава МИД ФРГ рассказала, что немецкий вертолет выполнял разведывательный полет в Балтийском море, когда его обстрелял сигнальными ракетами экипаж российского корабля. Бербок не стала приводить подробностей о произошедшем.

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Бербок упомянула об этом инциденте в ходе заявления о ситуации в Балтийском море. Она заявила, что наблюдение за трубопроводами и сетевыми кабелями необходимо усилить. Кроме того, глава МИД ФРГ призвала расширить патрулирование для защиты критически важной инфраструктуры. По словам Бербок, число гибридных атак на подобные объекты со стороны России и ее союзников увеличилось.

Обрывы кабелей через Балтийское море фиксировали дважды за последние два месяца

Ранее, 3 декабря, интернет-провод между Швецией и Финляндией, идущий через Балтийское море, оказался поврежден. Разрыв произошел на суше на территории Финляндии.

В результате обрыва без связи остались около 6000 финских клиентов и около 100 компаний. В финской полиции заявили о вероятной диверсии, однако не уточнили подробностей. Компания-владелец кабеля Global Connect предположила, что инцидент произошел из-за экскаваторов, так как кабели в этих местах проходят под землей.

В середине ноября разорвался единственный телекоммуникационный телекабель C-Lion1 между Финляндией и Германией. Также был оборван подводный кабель связи между Литвой и Швецией. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что кабель между Германией и Финляндией C-Lion1 был разорван в результате диверсии. Позднее появилась версия о вине китайского судна Yi Peng 3.