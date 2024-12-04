США не знали о намерении президента Южной Кореи ввести военное положение

Блинкен: США не знали о цели президента Южной Кореи ввести военное положение

США не знали о намерении президента Южной Кореи Юн Сок Ёля ввести военное положение. Об этом Reuters рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, сейчас очень важно, чтобы все политические разногласия решались мирным путем. «Это то, что мы видим сейчас. Это то, что так важно поддерживать», — сказал он.

Госсекретарь также отметил, что Вашингтон не был проинформирован о цели президента. При этом Блинкен возразил против любых предположений о пробеле в разведданных.

3 декабря Юн Сок Ёль обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент. Депутаты отстояли здание во время штурма и отменили военное положение.