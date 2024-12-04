Участвовавшая в откровенных съемках жена шведского принца рассказала об их первой встрече

Жена принца Швеции Карла Филиппа рассказала об их первой встрече

Жена шведского принца Карла Филиппа, герцогиня Вермландская София Хелльквист, некогда участвовавшая в откровенных съемках, вспомнила, как познакомилась с ним. В интервью Vogue она также раскрыла, на что в принце обратила внимание в первую очередь.

Хелльквист появилась на обложке журнала Vogue Scandinavia в преддверии дня рождения. Шестого декабря женщине исполнится 40 лет. Она стала женой принца Швеции в 2015 году и с тех пор родила трех детей. Сейчас она беременна четвертым.

Пара познакомилась в 2009 году в одном из ночных клубов Стокгольма. Хелльквист рассказала, что в первую встречу самой привлекательной чертой Карла Филиппа ей показался его смущенный взгляд. «У него были эти большие карие и очень-очень добрые глаза», — объяснила герцогиня.

Впервые шведская корона публично заявила об отношениях принца и Хелльквист в 2010 году. Тогда, как отмечает женщина, ей пришлось столкнуться с «огромным штормом ненависти» из-за ее прошлого. Раньше она работала моделью и участвовала в откровенных фотосессиях. Лишь после свадьбы общественность приняла новоиспеченную герцогиню Вермландскую.

Ранее британский принц Уильям рассказал о влиянии онкологических диагнозов жены и отца на его жизнь. «Держать себя в руках и продолжать контролировать все остальное было действительно сложно», — признался он.

