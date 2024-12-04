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20:23, 4 декабря 2024Из жизни

Участвовавшая в откровенных съемках жена шведского принца рассказала об их первой встрече

Жена принца Швеции Карла Филиппа рассказала об их первой встрече
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Christine OlssonTT / Globallookpress.com

Жена шведского принца Карла Филиппа, герцогиня Вермландская София Хелльквист, некогда участвовавшая в откровенных съемках, вспомнила, как познакомилась с ним. В интервью Vogue она также раскрыла, на что в принце обратила внимание в первую очередь.

Хелльквист появилась на обложке журнала Vogue Scandinavia в преддверии дня рождения. Шестого декабря женщине исполнится 40 лет. Она стала женой принца Швеции в 2015 году и с тех пор родила трех детей. Сейчас она беременна четвертым.

Пара познакомилась в 2009 году в одном из ночных клубов Стокгольма. Хелльквист рассказала, что в первую встречу самой привлекательной чертой Карла Филиппа ей показался его смущенный взгляд. «У него были эти большие карие и очень-очень добрые глаза», — объяснила герцогиня.

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Впервые шведская корона публично заявила об отношениях принца и Хелльквист в 2010 году. Тогда, как отмечает женщина, ей пришлось столкнуться с «огромным штормом ненависти» из-за ее прошлого. Раньше она работала моделью и участвовала в откровенных фотосессиях. Лишь после свадьбы общественность приняла новоиспеченную герцогиню Вермландскую.

Ранее британский принц Уильям рассказал о влиянии онкологических диагнозов жены и отца на его жизнь. «Держать себя в руках и продолжать контролировать все остальное было действительно сложно», — признался он.

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