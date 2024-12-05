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19:24, 5 декабря 2024Экономика

«Где деньги?» Путин поставил вопрос о строительстве заводов в России

Путин спросил у Мантурова, где мусороперерабатывающие заводы и деньги на них
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поинтересовался у первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, где заводы, а также деньги, выданные на их строительство. Ситуацию, связанную с созданием предприятий по утилизации отходов, глава государства решил прояснить на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин поручил Мантурову отчитаться о запуске объектов

В ходе выступления российский лидер напомнил о заводах по переработке мусора, которые планировалось построить в России. Путин поднял вопрос о реализации этого проекта, спросил у Мантурова, «где заводы», и уточнил, должен ли был их строить «Ростех».

В свою очередь первый вице-премьер доложил, что объектов должно было быть несколько, в том числе в Татарстане и Московской области, однако после ухода японских специалистов из России возникли технологические трудности. Несмотря на это, подчеркнул он, проблемы были решены, и нужное оборудование разработали под Подольском при поддержке «Росатома». По его словам, два завода планируется запустить в первом квартале 2025 года. На их открытие Мантуров пригласил Путина.

Ленточки резать — мы все с удовольствием это делаем. Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить? Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги?

Владимир Путинпрезидент России

Президент заявил, что понимает наличие вопросов, связанных с локализацией, но отметил, что в таком случае должен быть план совместных действий по догоночному графику работ. После этого Путин задал Мантурову прямой вопрос, все ли под контролем и «что происходит».

Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

В заключение российский лидер попросил Мантурова отчитаться о работе и обратил внимание, что ситуацию и сроки необходимо держать на контроле, а также учитывать инфляционные процессы и удорожание проектов. Проблемы, по мнению Путина, надо видеть заранее и работать над их решением.

Ранее Мишустин отложил открытие заводов до 2026 года

В апреле премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявлял о сложностях с поставкой оборудования для мусоросжигательного завода под Казанью. Швейцарско-японская компания отказалась от участия в проекте за 28 миллиардов рублей. Тогда Песошин не мог назвать сроки запуска завода, строящегося с 2020 года в Осиново, однако добавил, что фундаментные работы и возведение корпусных построек завершены. «Сделано все, что можно сделать до момента поставки оборудования», — резюмировал премьер.

А уже в сентябре правительство признало, что не сдаст завод в Осиново раньше 2026 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В документе утвердили новые сроки сдачи для четырех из пяти строящихся объектов. Один из них находится в Татарстане, другие — в Московской области. Мощность предприятия под Казанью составит до 550 тысяч тонн отходов в год.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В «Ростехе» ранее заявляли, что России требуется 25-30 мусоросжигательных заводов

Еще в 2019 году депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон, запрещающий сжигать непереработанный мусор. Тогда же генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов оценил потребность жителей России в мусоросжигательных заводах и заявил, что в стране нужно 25-30 таких предприятий. Один из них, считал он, должен появиться недалеко от Сочи.

Спустя полгода стало известно, что Минприроды России разработало план по внедрению раздельного сбора отходов, а «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации отсортированных коммунальных отходов. Согласно предложению Минпромторга, в рамках проекта сначала будет построено девять предприятий в крупнейших городах России. Предприятия планируют включить в нацпроект «Экология», направленный на комплексное решение экологических проблем. При этом «РТ-Инвест» — дочернее предприятие «Ростеха» — планировало потратить на строительство 25 заводов 1,3 триллиона рублей, из которых 320 миллиардов будут субсидированы государством. Заводы собирались возвести в 2021-2026 годах.

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