Мужчина показал задание сына из детского сада и озадачил пользователей сети

Пользователь Reddit c ником quitoburrito показал на портале задание, которое дали сыну в детском саду. Комментаторы признались, что увиденное озадачило их.

Мужчина показал лист с заданиями, в которых детям предлагалось, глядя на картинку, дописать недостающую букву в слове. Так, например, изображение опущенного вниз большого пальца сопровождалась буквами "ba", и ребенку было необходимо дописать букву "d", чтобы получилось слово "bad" — «плохо». Таким же образом детям предлагали дописать слова «ножницы», «отец», «чашка» и другие.

Однако, по словам пользователя, у него возникли сложности с последним заданием. На рисунке была изображена девочка в боксерских перчатках, при этом одну руку она держала у груди, а другую выпрямила. При этом авторы задания предложили дополнить слово, которое начиналось на буквы "fa". «Мы оставили попытки разобраться с этим», — подписал фотографию автор публикации.

«Я спросила у своего семилетнего сына. Он сказал, что это "far" (с английского «далеко» — прим. «Ленты.ру»)», «Я не знаю правильный ответ, но, автор, пожалуйста, опубликуй его здесь позже!», «Думаю, надо связаться с авторами задачи и сообщить, что никто не может найти правильный ответ», «Я в недоумении. Это, скорее всего, опечатка», «Если это только задания из детского сада, то что же будет дальше?» — порассуждали удивленные комментаторы.

Ранее женщина показала на Reddit, как учитель оценил тест ее ребенка по математике. Пользователи сочли, что подобные исправления демотивируют детей учиться.