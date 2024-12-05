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00:52, 5 декабря 2024Мир

«Выродок, угробивший свой народ». Захарова прокомментировала решение Зеленского ввести санкции против Грузии

Захарова: Зеленского заела злоба из-за отказа Грузии от украинского сценария
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство действиями избранных властей Грузии. Он заявил, что намерен вмешаться в ситуацию. Политик подчеркнул, что Киев готовит санкции против Грузии.

Акция протеста началась в Грузии 28 ноября после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года.

Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнерами относительно конкретных действий [в отношении властей Грузии]

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала украинского лидера после его слов о решении ввести санкции против Грузии. Она назвала главу Украины «выродком».

Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью. Может, злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?

Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России

Три страны Балтии договорились ввести санкции против правительства Грузии

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Латвия, Литва и Эстония планируют ввести санкции в отношении властей Грузии на фоне протестов в стране и приостановки евроинтеграции.

Министерство также опубликовало список грузинских чиновников, против которых республика ввела именные санкции. Под санкции Вильнюса за «нарушение прав человека» попали основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, глава МВД Вахтанг Гомелаури, а также руководители силовых ведомств.

Три страны Балтии совместно согласились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии. Противники демократии и нарушители прав человека не приветствуются в наших странах

Габриелюс ЛандсбергисМинистр иностранных дел Литвы

Во внешнеполитическом ведомстве Эстонии подчеркнули, что введение санкций «необходимо против высшего руководства самопровозглашенного правительства Грузии». Ведомство призвало страны Европейского союза и США «следовать нашему примеру».

В Кремле сравнили митинги в Грузии с украинским Майданом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что митинги в Грузии имеют все признаки попытки провести в стране «оранжевую революцию», так же как на Украине. По его словам, нынешняя ситуация в Грузии является внутренним делом страны и Россия не будет в них вмешиваться.

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Песков также заявил, что «налицо попытка раскачать ситуацию». Он отметил, что у митингов в Грузии существует прямая параллель с Майданом на Украине, и заключил, что власти Грузии принимают все меры, чтобы стабилизировать ситуацию в стране.

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