Потребовавший извинений от Кадырова депутат заявил о готовности лично встретиться с ним

Краснодарский депутат Климов заявил, что готов лично встретиться с Кадыровым

Краснодарский депутат Сергей Климов, потребовавший от Рамзана Кадырова извиниться перед руководителем Следственного комитета (СК) Александром Бастрыкиным, выразил готовность лично встретиться с главой Чечни. Об этом региональный парламентарий заявил в беседе с изданием «Подъем».

4 декабря во время прямой линии Кадыров прокомментировал дело против 14-летнего Муслима (Романа) Мурдиева, которого обвинили в серии избиений прохожих на камеру в Москве. Против подростка возбудили уголовное дело и поместили под домашний арест. В связи с этим глава Чечни заявил, что Бастрыкин и глава МВД Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах».

Климов подчеркнул, что «сильные люди умеют признавать свои ошибки». «Я жду, что глава Чечни скажет или напишет пост о том, что погорячился и правоохранительная система РФ ему не подчиняется, возможно, это были эмоции. Это был бы сильный поступок достойного мужчины и пример для всех», — сказал депутат.

Он добавил, что не испытывает опасений, так как считает Кадырова грамотным человеком, который не будет делать глупостей. Парламентарий подчеркнул, что ни он, ни его коллега Сергей Кусмаков, также возмутившийся словами главы Чечни, не давали повода для обиды и злости и не оскорбляли политика. «Если Рамзан Кадыров захочет с нами поговорить, с удовольствием это предложение примем. Но главное, чтобы это не был наш последний разговор в жизни», — заключил Климов.

Ранее член Совета по правам человека России (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с «Лентой.ру» назвала критику Кадырова в адрес глав СК и МВД странной, так как в самой Чечне нарушения в силовых структурах — нередкое явление. По ее словам, задавая вопросы Бастрыкину и Колокольцеву, надо исходить из того, «что сам четко стоишь на позициях верховенства права», которое в России неизбирательно.