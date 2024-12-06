Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:18, 6 декабря 2024Россия

Потребовавший извинений от Кадырова депутат заявил о готовности лично встретиться с ним

Краснодарский депутат Климов заявил, что готов лично встретиться с Кадыровым
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Краснодарский депутат Сергей Климов, потребовавший от Рамзана Кадырова извиниться перед руководителем Следственного комитета (СК) Александром Бастрыкиным, выразил готовность лично встретиться с главой Чечни. Об этом региональный парламентарий заявил в беседе с изданием «Подъем».

4 декабря во время прямой линии Кадыров прокомментировал дело против 14-летнего Муслима (Романа) Мурдиева, которого обвинили в серии избиений прохожих на камеру в Москве. Против подростка возбудили уголовное дело и поместили под домашний арест. В связи с этим глава Чечни заявил, что Бастрыкин и глава МВД Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах».

Климов подчеркнул, что «сильные люди умеют признавать свои ошибки». «Я жду, что глава Чечни скажет или напишет пост о том, что погорячился и правоохранительная система РФ ему не подчиняется, возможно, это были эмоции. Это был бы сильный поступок достойного мужчины и пример для всех», — сказал депутат.

Он добавил, что не испытывает опасений, так как считает Кадырова грамотным человеком, который не будет делать глупостей. Парламентарий подчеркнул, что ни он, ни его коллега Сергей Кусмаков, также возмутившийся словами главы Чечни, не давали повода для обиды и злости и не оскорбляли политика. «Если Рамзан Кадыров захочет с нами поговорить, с удовольствием это предложение примем. Но главное, чтобы это не был наш последний разговор в жизни», — заключил Климов.

Материалы по теме:
«Кинь его! Ногу, палец ломай!» СК опубликовал видео с нападением чеченского подростка, за которого вступился Кадыров
«Кинь его! Ногу, палец ломай!» СК опубликовал видео с нападением чеченского подростка, за которого вступился Кадыров
Сегодня
СК раскрыл подробности дела, из-за которого Кадыров критиковал Бастрыкина. Подростки на камеру избивали прохожих
СК раскрыл подробности дела, из-за которого Кадыров критиковал Бастрыкина. Подростки на камеру избивали прохожих
5 декабря 2024
«Странно слышать такие слова». Кадырову после критики в адрес Бастрыкина и Колокольцева напомнили об одной обязанности
«Странно слышать такие слова». Кадырову после критики в адрес Бастрыкина и Колокольцева напомнили об одной обязанности
5 декабря 2024

Ранее член Совета по правам человека России (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с «Лентой.ру» назвала критику Кадырова в адрес глав СК и МВД странной, так как в самой Чечне нарушения в силовых структурах — нередкое явление. По ее словам, задавая вопросы Бастрыкину и Колокольцеву, надо исходить из того, «что сам четко стоишь на позициях верховенства права», которое в России неизбирательно.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин одобрил размещение «Орешника» в Белоруссии. Лукашенко сможет определять цели на «территории вероятного противника»

      Рябков заявил о поиске Россией уязвимых мест в обороне Запада

      Кира Найтли пожаловалась на отнятую молодость

      Хинштейн назвал дату начала работы в Курской области

      Россиянам назвали способ определить надвигающееся слабоумие

      Россиянам раскрыли четыре правила перед подачей рыбы на стол

      Женщина пострадала при ударе беспилотника ВСУ по автомобилю в российском городе

      Обвиняемый в коррупции экс-глава района Петербурга отправился добровольцем на СВО

      Премьер Грузии пообещал «искоренить либеральный фашизм»

      Назван способ ускорить похудение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше