«Кинь его! Ногу, палец ломай!» СК опубликовал видео с нападением чеченского подростка, за которого вступился Кадыров

СК выложил видео драки с чеченским подростком, за которого вступился Кадыров

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео драки при участии подростка, за которого ранее заступился глава Чечни Рамзан Кадыров. На кадрах одному из дерущихся школьников советовали, как лучше травмировать оппонента.

Видеозапись, которую опубликовал СК, длится чуть больше минуты. В ролик вошли несколько эпизодов с избиением людей. В первом из них можно увидеть, как два подростка дерутся между собой. Один из присутствующих призывает ребят «успокоиться», а оператор тем временем обращается к участнику потасовки по имени Муслим и призывает его сломать второму человеку ногу или палец и «кинуть его». «Муслим, кинь его! Муслим! Кинь!» — слышится закадровый голос автора ролика.

Кадр: СК России

Пятеро подростков провоцировали драки с прохожими и снимали конфликты на камеру

Как сообщает СК, группа из пяти подростков избивала прохожих. Один из юношей вступал в словесную перепалку, провоцируя конфликт, а затем затевал драку. Остальные подростки находились в этот момент рядом и давали советы, как лучше наносить удары. В некоторых потасовках участие принимали все пятеро юношей.

Как выяснили следователи, в общем счете в сентябре 2023 года подростки успели напасть на одного взрослого и семь несовершеннолетних. Инциденты проходили в столичных торговых центрах «Дискавери» и «Авиапарк», а также в парке «Ходынское поле». Действия юношей квалифицировали по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Кадыров заступился за Мурдиева и заявил, что Бастрыкин и Колокольцев «сидят не на своих местах»

Одним из фигурантов дела является 14-летний Муслим (Роман) Мурдиев, который на данный момент находится под домашним арестом. Против него возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам, связанным с потасовкой в парке «Ходынское поле».

В защиту юноши выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выразил уверенность, что подросток невиновен и будет скоро освобожден. Также политик рассказал, что суд по делу подростка состоится 18 декабря, и добавил, что чеченские власти и правозащитники занимаются ситуацией.

Фото: Evgenia Novozhenina/ Pool / Reuters

Кроме того, Кадыров раскритиковал главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина и руководителя МВД России Владимира Колокольцева. По мнению политика, они находятся «не на своих местах».

В СК ответили на критику главы Чечни и обратили внимание, что правоохранительные органы приняли исчерпывающие меры по установлению обстоятельств и лиц в рамках дела о хулиганстве. Там также заявили о наличии доказательств и раскрыли детали следствия.

Тем временем член Совета по правам человека России Ева Меркачева заметила, что критика Кадырова в адрес Бастрыкина и Колокольцева звучит странно, поскольку в Чечне «нарушения в силовых структурах — нередкое явление». При этом, допустила она, раз об этом говорит глава республики, в деле Мурдиева могли быть нарушения.