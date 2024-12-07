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19:37, 7 декабря 2024Бывший СССР

Исполняющий обязанности мэра Чернигова подал в отставку из-за угроз военных

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Ломако уволился из-за угроз военных
Екатерина Ештокина

Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако сообщил, что подал в отставку из-за угроз со стороны военных администраций. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, чиновники из военных администраций «взяли город в заложники», вследствие чего он был вынужден уволиться. «Город оцепили внутренние враги: интриги и распри руководителей военных администраций. Они были созданы с одной целью — остановить Чернигов и сломать местное самоуправление, не подчинившееся их хозяевам. Они питаются за деньги общества, но на должность их назначают сверху. Поэтому плевать они хотели на общину, им важно только мнение хозяев с Печерских холмов», — заявил он.

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Ломако подчеркнул, что чиновники угрожали ему срывом бюджета на 2025 год, приостановлением работы крупнейшей больницы города и местного транспорта и другими мерами. «Мне сказали, что, если я не уйду, они погрузят город в хаос», — высказался политик.

Ранее глава киевского Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко допустил скорое проведение президентских выборов на Украине. Он отметил, что украинские политики уже фактически организовывают избирательные кампании, надеясь на прекращение огня и начало президентских и парламентских выборов.

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