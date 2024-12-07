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05:41, 7 декабря 2024Силовые структуры

В ДНР задержали группу чиновников-мародеров. Банду подозревают в краже имущества целого завода

«Ъ»: в ДНР задержали банду чиновников-мародеров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) задержали группу лиц по подозрению в мародерстве во время боевых действий. Об этом сообщает «Коммерсант» («Ъ»).

По версии ФСБ и Следственного комитета, в банду входили министр промышленности и торговли Владимир Рущак, его помощник Сергей Голощапов и руководитель ведомственного ГУП «Торговый дом "Втормет"» Максим Солдатов. Их обвиняют их в хищении с завода «Азовэлектросталь» в Мариуполе на сумму не менее 518 миллионов рублей — предположительно, они продали имущество через ГУП как металлолом, а вырученные деньги поделили между собой.

Источники «Ъ» в силовых структурах отметили, что чиновников к уголовной ответственности за мародерство привлекают впервые. Сейчас подозреваемые находятся под стражей в Москве.

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15 мая 2022

Мародеров заметили в Мариуполе еще в 2022 году

В 2022 году полицейские из ДНР начали борьбу с мародерами в Мариуполе, среди которых оказались бойцы бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом «Ленте.ру» на условиях анонимности рассказал начальник отдела полиции из ДНР. По словам Виктора (имя изменено), 10 марта 2022 года он в составе сводного отряда оперативного реагирования на базе МВД отправился в зону проведения специальной военной операции. Впоследствии полицейские прибыли в Мариуполь — их главной задачей там стала эвакуация мирных жителей.

«Жители Мариуполя жаловались на бойцов бригады "Азов", которые грабили магазины, занимались мародерством и стреляли по мирным жителям. Мародеры пытались вывозить продукты питания, одежду и сигареты», — рассказал собеседник «Ленты.ру». По словам Виктора, он вместе с коллегами стоял на постах во время эвакуации — и если они ловили одного из мародеров, то его «добычу» отдавали мирным жителям, которые находились неподалеку и ждали вывоза из города. «Среди них было много детей, женщин и стариков — голодных, грязных и испуганных», — отметил полицейский.

Позднее находящийся в заключении заместитель командира первого отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) майор Николай Мищенко раскрыл, что базировавшиеся на заводе Ильича в Мариуполе украинские военные занимались мародерством, используя символику российских войск. «Это были группы по 10-12 человек, которые нацепляли на себя белые ленточки, имитируя противника, грубо говоря, и выходили с целью дестабилизации, я так понимаю, разведывательных данных, дестабилизации общей обстановки», — заявил он. Пленный уточнил, что ВСУ хотели ввести мирное население в панику и осуществляли мародерские действия.

В Курской области создали опергруппы для борьбы с мародерами

Ранее в граничащей с Украиной Курской области создали оперативные группы, которые будут заниматься борьбой с мародерством. Глава Глушковского района Павел Золотарев попросил начальника военной полиции усилить ночной патруль и пропускной режим в населенные пункты. По словам чиновника, военная полиция уже поймала некоторых преступников — у них нашли оружие и чужое имущество. Работа в этом направлении, как подчеркнул руководитель муниципалитета, продолжается.

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Позднее в Курской области обнаружили набитую бытовой техникой украинскую бронемашину. На появившихся в сети кадрах видно, как российские бойцы осторожно приближаются к брошенной боевой разведывательно-дозорной машине (БРДМ). Убедившись, что бронеавтомобиль не заминирован, они открывают его. В салоне БРДМ военнослужащие обнаружили большое количество бытовой техники, в том числе электрочайник, вентилятор, телевизор. Также сбоку от сиденья виден предмет, похожий на системный блок персонального компьютера. «Тут и "джавелины" валяются», — обратил внимание российский солдат.

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