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08:36, 6 июня 2023Силовые структуры

Начальник отдела полиции из ДНР рассказал о борьбе с мародерами в зоне СВО

«Лента.ру»: бойцы бригады «Азов» грабили магазины и занимались мародерством в Мариуполе

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Полицейские из Донецкой народной республики (ДНР) боролись с мародерами в Мариуполе, среди которых были бойцы бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом «Ленте.ру» на условиях анонимности рассказал начальник отдела полиции из ДНР.

По словам Виктора (имя изменено), 10 марта 2022 года он в составе сводного отряда оперативного реагирования на базе МВД отправился в зону проведения специальной военной операции. Впоследствии полицейские прибыли в Мариуполь — их главной задачей там стала эвакуация мирных жителей.

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«Жители Мариуполя жаловались на бойцов бригады "Азов", которые грабили магазины, занимались мародерством и стреляли по мирным жителям. Мародеры пытались вывозить продукты питания, одежду и сигареты», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

По словам Виктора, он вместе с коллегами стоял на постах во время эвакуации — и если они ловили одного из мародеров, то его «добычу» отдавали мирным жителям, которые находились неподалеку и ждали вывоза из города. «Среди них было много детей, женщин и стариков — голодных, грязных и испуганных», — отметил полицейский.

Полное интервью с полицейским можно прочитать здесь.

Ранее Виктор рассказал о том, что раскрываемость тяжких преступлений в Донбассе достигает 95 процентов.

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    Екатерина Власова
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