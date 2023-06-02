Глава отдела полиции из ДНР рассказал о раскрываемости преступлений на Донбассе

Начальник отдела полиции ДНР: раскрываемость тяжких преступлений на Донбассе достигает 95%

Раскрываемость тяжких преступлений на Донбассе достигает 95 процентов. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 2 июня, на условиях анонимности рассказал начальник отдела полиции из Донецкой народной республики (ДНР).

По его словам, раскрываемость преступлений общекриминальной направленности в городе, где он служит, составляет более 50 процентов — это считается среднероссийским показателем. При этом полицейские работают традиционно: проводят оперативно-розыскные мероприятия и взаимодействуют с агентурой.

«У тяжких преступлений, которые входят в компетенцию Следственного комитета России (особо тяжкие телесные повреждения, изнасилования и другие) раскрываемость в районе 95 процентов. Что касается банд и организованных преступных группировок (ОПГ), то у нас и раньше их практически не было — сейчас какой-то активизации мы тоже не видим», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Полное интервью с полицейским можно прочитать здесь.

24 апреля сообщалось, что в Мариуполе сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по ДНР задержали троих подростков 16-17 лет, которые избили пенсионера за пророссийскую позицию.