Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:07, 6 июня 2023Силовые структуры

Глава отдела полиции из ДНР рассказал о раскрываемости преступлений на Донбассе

Начальник отдела полиции ДНР: раскрываемость тяжких преступлений на Донбассе достигает 95%

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Раскрываемость тяжких преступлений на Донбассе достигает 95 процентов. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 2 июня, на условиях анонимности рассказал начальник отдела полиции из Донецкой народной республики (ДНР).

По его словам, раскрываемость преступлений общекриминальной направленности в городе, где он служит, составляет более 50 процентов — это считается среднероссийским показателем. При этом полицейские работают традиционно: проводят оперативно-розыскные мероприятия и взаимодействуют с агентурой.

Материалы по теме:
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Мы рубились ножами и штыками» Боец ЧВК «Вагнер» — о 30 годах заключения, вербовке на зоне и боях в Донбассе
«Мы рубились ножами и штыками»Боец ЧВК «Вагнер» — о 30 годах заключения, вербовке на зоне и боях в Донбассе
22 февраля 2023
«Пришлось работать под огнем минометов» Полицейский из ДНР — о службе в Донбассе и борьбе с криминалом в зоне СВО
«Пришлось работать под огнем минометов»Полицейский из ДНР — о службе в Донбассе и борьбе с криминалом в зоне СВО
Сегодня

«У тяжких преступлений, которые входят в компетенцию Следственного комитета России (особо тяжкие телесные повреждения, изнасилования и другие) раскрываемость в районе 95 процентов. Что касается банд и организованных преступных группировок (ОПГ), то у нас и раньше их практически не было — сейчас какой-то активизации мы тоже не видим», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Полное интервью с полицейским можно прочитать здесь.

24 апреля сообщалось, что в Мариуполе сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по ДНР задержали троих подростков 16-17 лет, которые избили пенсионера за пророссийскую позицию.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости
    Каховская ГЭС получила повреждения в результате обстрела, идет затопление территорий. Чем это грозит?
    Выборы губернаторов в России пройдут без самовыдвиженцев
    Около 300 домов оказались в зоне возможного подтопления Каховской ГЭС
    В Норвегии заявили о пропаже выдвинувшегося в сторону России авианосца США
    Зеленский проведет экстренное заседание СНБО из-за ситуации на Каховской ГЭС
    Глава отдела полиции из ДНР рассказал о раскрываемости преступлений на Донбассе
    США и Китай провели «откровенные» переговоры
    Драка посетителя и охранника магазина за 83 пачки масла попала на видео
    «Русские хакеры» украли интимные фото голливудских знаменитостей
    Вучич оценил вероятность использования сербских боеприпасов на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.