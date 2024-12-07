В ДНР задержали банду чиновников по подозрению в мародерстве

«Ъ»: в ДНР задержали группировку чиновников по подозрению в мародерстве

В Донецкой народной республике (ДНР) задержали банду чиновников по подозрению в мародерстве во время боевых действий. Об этом сообщает «Коммерсант» («Ъ»).

Под следствием оказались министр промышленности и торговли Владимир Рущак, его помощник Сергей Голощапов и руководитель ведомственного ГУП «Торговый дом "Втормет"» Максим Солдатов. Их обвиняют в хищении имущества завода «Азовэлектросталь» на сумму не менее 518 миллионов рублей. Сейчас чиновники находятся под стражей в Москве.

Ранее в Москве суд приговорил бывшего начальника отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Центральной оперативной таможни Сергея Бычкова к 9,5 года лишения свободы за взятки. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, со штрафом в размере шести миллиона рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на девять лет.