Качество работы московский аэропортов на фоне снегопада оценили

ТАСС: московские аэропорты работают штатно на фоне снегопада

Московские аэропорты работают в штатном режиме в условиях сильного снегопада. Об это сообщает ТАСС.

Согласно данным онлайн-табло Шереметьево, в числе задерживающихся значатся шесть вылетающих рейсов и 35 прилетающих. Во Внуково — опаздывают 16 бортов, в Домодедово — 19. Однако большая часть задержек находится в диапазоне от 20 минут до 1 часа.

Ранее стало известно, что обильные снегопады накроют Москву в предстоящие выходные, 7 и 8 декабря. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в столице выпадет 30 процентов месячной нормы осадков. Высота снежного покрова может вырасти до 5-10 сантиметров.