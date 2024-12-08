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16:52, 8 декабря 2024Бывший СССР

МИД Украины отреагировал на захват террористами власти в Сирии

Глава МИД Украины Сибига поддержал свержение Асада
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Глава МИД Украины Андрей Сибига поддержал свержение президента Сирии Башара Асада, назвав его диктатором. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Асад пал. Так всегда было и будет со всеми диктаторами (...) Сейчас главная цель — восстановить безопасность в Сирии и эффективно защитить людей от насилия», — сказал глава украинского МИД.

Ранее победе террористов в Сирии обрадовался президент Франции Эммануэль Макрон. Он назвал власть Асада «варварской», добавив при этом, что Париж привержен обеспечению региональной безопасности на Ближнем Востоке.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал свержение Асада и победу террористов в Сирии «хорошей новостью».

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