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04:46, 8 декабря 2024Мир

Стало известно о встрече принца Уильяма с Трампом

Independent: принц Уильям провел встречу с Трампом в Париже
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Принц Уильям

Принц Уильям. Фото: I-Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Наследный британский принц Уильям встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже на церемонии открытия собора Нотр-Дам. Об этом написало издание Independent.

До этого британские СМИ сообщали, что Трамп встретится с наследным принцем Великобритании, который будет представлять британского монарха Карла III на церемонии открытия собора Нотр-Дам.

«После службы в соборе они (Трамп и Уильям) отправились в резиденцию британского посла на 40-минутную встречу, где принца видели стоящим в фойе, когда прибыл Трамп», — отмечается в статье.

Авторы материала подчеркивают, что в резиденции посла принц Уильям и Трамп стояли рядом, лицом к журналистам. Трамп поздоровался с сотрудниками СМИ, а позже указал большим пальцем на Уильяма и сказал, что тот «делает фантастическую работу».

Ранее стало известно, что главы Франции, США и Украины Эммануэль Макрон, Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели трехстороннюю встречу. Как уточнил пресс-секретарь украинского лидера Сергея Никифорова, переговоры длились 35 минут.

До этого западные СМИ сообщили, что Владимиру Зеленскому пришлось одному заходить в Елисейский дворец, где проходила трехсторонняя встреча с Трампом и Макроном. После общения американский политик сел в бронированный внедорожник, а украинский лидер — в серый Peugeot.

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