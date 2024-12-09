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22:22, 9 декабря 2024Экономика

Крупный российский банк запланировал расстаться с частью заемщиков

Т-Банк планирует перевести часть кредитов заемщиков на обслуживание в «Уралсиб»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Т-Банк планирует перевести часть кредитов на обслуживание в «Уралсиб». При этом финансовая организация не будет расставаться с заемщиками, у которых оформлены кредиты по ипотеке или рассрочка, передает РБК.

Перевод, если он состоится, коснется только кредитов наличными. Ранее на сайте Т-Банка появился раздел для клиентов с ответами на частые вопросы, где была упомянута передача таких займов в другую кредитную организацию. Впоследствии эти страницы были удалены, но при поиске отображаются их сохраненные копии.

Сотрудник поддержки Т-Банка в разговоре с РБК подтвердил, что часть кредитов «действительно может быть передана на обслуживание в "Уралсиб"». «Это обычная практика, когда заключают соглашение и кредит из одного банка передают в другой», — пояснил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что Т-Банк запустил новый антимошеннический сервис, согласно правилам которого один клиент может стать доверенным лицом другого клиента и проверять операции, которые жертвы могут совершить под влиянием злоумышленников. В организации полагают, что это поможет предотвратить потери средств на сумму более 1,5 миллиарда рублей ежегодно.

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