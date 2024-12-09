Мальчик вырвал себе зуб с помощью попугая-стоматолога

В Китае попугай вырвал мальчику молочный зуб по его желанию

В городе Фошань, Китай, мальчик решил избавиться от последнего молочного зуба и обратился к попугаю-стоматологу. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на агентство SWNS.

Мальчик лишился последнего молочного зуба с помощью птицы по собственному желанию. Для этого он взял домашнего попугая в руку, поднес его ко рту, и тот ловко схватил клювом шатающийся зуб и вырвал его.

Мать мальчика сняла все на видео. В конце ролика ребенок отдал ей птицу, в клюве которой все еще оставался его зуб.

Ранее сообщалось, что более 400 человек захотели забрать попугая-матерщинника по кличке Пеппер из приюта в Нью-Йорке, США. Его новой хозяйкой стала учительница, в доме которой уже жила другая матерящаяся птица.

