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16:53, 19 июля 2024Из жизни

400 человек захотели забрать домой попугая-матерщинника

В США 400 человек заполнили заявку, чтобы приютить попугая-матерщинника

Фото: Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Более 400 человек захотели забрать матерящегося попугая по кличке Пеппер из приюта в Нью-Йорке, США. Об этом пишет The Washington Post.

Белолобого амазона Пеппера и еще шесть попугаев сдала в приют их владелица. Она объяснила, что больше не может заботиться о птицах. Женщина предупредила директора учреждения Эми Льюис, что Пеппер умеет ругаться матом.

Через несколько дней после получения Пеппера директор объявила, что попугай-матерщинник ищет новый дом. Она отметила, что «сквернословящий друг» может прогнать нежеланных гостей, однако предупредила, что он также способен обругать, например, бабушкин кружок любительниц вязания. В итоге более 400 человек заполнили заявку, чтобы приютить Пеппера.

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Через три недели команда приюта выбрала владельцем амазона преподавательницу Тиффани Тернер. Люис решила, что матерящийся серый попугай Шелби, который живет у учительницы, станет отличным другом для Пеппера. Амазона уже перевезли в дом новой хозяйки. Тернер назвала его дамским угодником и рассказала, что ей удалось найти с ним общий язык.

Ранее сообщалось, что в России резко вырос спрос на подгузники для птиц. Выяснилось, что этот необычный товар чаще всего приобретают владельцы попугаев.

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      Юлия Юткина
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