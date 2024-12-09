Полковник объяснил установку советского «Контакта» на Abrams и Leopard

Матвийчук: ВСУ оснащает танки Leopard и Abrams «Контактом» из-за их уязвимости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оснащают танки западного производства Leopard и Abrams элементами советской динамической защиты «Контакт» из-за их уязвимости. Модернизацию машин объяснил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Известиями».

«Такие системы — это коробка, в которую заложена взрывчатка, когда попадает снаряд в нее, она взрывается. Она отбивает кумулятивную струю и не дает возможности пробить основную броню танка. (...) Западные танки показали очень низкую защищенность, поэтому украинцы и ставят "Контакт"», — сказал эксперт.

Комплекс динамической защиты первого поколения «Контакт» разработали в 1982 году в НИИ стали. Элементы комплекса предназначены для защиты танков от противотанковых ракет и кумулятивных боеприпасов.

В октябре в зоне СВО заметили переданный Киеву шведский танк Stridsvagn 122 (Strv 122) с блоками динамической защиты «Контакт». Дополнительными элементами прикрыли борт корпуса и башни.