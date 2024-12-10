Долина рассказала о своих традициях празднования Нового года

Лариса Долина рассказала, что не загадывает желание под бой курантов в Новый год

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что не загадывает желание под бой курантов в Новый год. Своими праздничными традициями она поделилась с журналистами на дорожке музыкальной премии «Песня года», ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

«(Традиции встречи Нового года у меня) как обычно у всех. Нет, желания не загадываю, но наряжаю елку, фотографируюсь со своими близкими и друзьями, с которыми, собственно, и встречаю Новый год. Ну и, конечно, на столе все, что должно быть на новогоднем столе», — отметила певица. Причину того, почему она не загадывает желания, Долина не уточнила.

Ранее 73 процента россиян сообщили, что собираются встретить Новый год дома. При этом больше половины из них, согласно результатам опроса Rambler&Co и «Мегамаркета», не будут звать гостей.

