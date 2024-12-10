Одно неожиданное сочетание цветов в одежде назвали трендом 2025 года

Vogue назвал сочетание розового и красного цветов в одежде трендом 2025 года

Редакторы французской версии Vogue назвали одно неожиданное сочетание цветов в одежде трендом 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о комбинации розового и красного оттенков. По словам журналистов, ранее она расценивалась как противоречивая, но в настоящее время привлекла внимание модных дизайнеров.

Отмечается, что подобные образы представили в своих коллекциях такие известные бренды, как Ferragamo, Balenciaga и Carolina Herrera. Среди продемонстрированных ими вещей — красно-розовые платья, юбки и свитшоты, а также обувь и верхняя одежда.

Ранее в декабре российская стилистка Карина Панчук назвала трендом зимы неожиданный предмет гардероба.