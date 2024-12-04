Российская стилистка назвала неожиданный предмет гардероба трендом зимы

Российский стилист Карина Панчук назвала меховую манишку трендом зимы

Российская стилистка Карина Панчук назвала трендом зимы неожиданный предмет гардероба. Ее комментарий публикует журнал «Первый женский».

По словам специалистки, в текущем сезоне актуальными стали меховые манишки, которые помогут утеплить наряд в холодное время года. При этом данный нагрудник можно сочетать как с пуховиками, пальто и куртками, так и с рубашками, свитерами или жакетами, отметила эксперт.

«Манишку можно носить поверх верхней одежды или промежуточным слоем под пальто для тепла и стиля», — пояснила собеседница издания.

Ранее в декабре сообщалось, что популярный в 1970-х годах аксессуар вновь стал трендом благодаря знаменитостям.