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19:17, 4 декабря 2024Ценности

Российская стилистка назвала неожиданный предмет гардероба трендом зимы

Российский стилист Карина Панчук назвала меховую манишку трендом зимы
Алина Гостева
Алина Гостева

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Российская стилистка Карина Панчук назвала трендом зимы неожиданный предмет гардероба. Ее комментарий публикует журнал «Первый женский».

По словам специалистки, в текущем сезоне актуальными стали меховые манишки, которые помогут утеплить наряд в холодное время года. При этом данный нагрудник можно сочетать как с пуховиками, пальто и куртками, так и с рубашками, свитерами или жакетами, отметила эксперт.

«Манишку можно носить поверх верхней одежды или промежуточным слоем под пальто для тепла и стиля», — пояснила собеседница издания.

Ранее в декабре сообщалось, что популярный в 1970-х годах аксессуар вновь стал трендом благодаря знаменитостям.

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