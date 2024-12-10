Путин высказался о смертной казни в условиях СВО

Президент Путин: Россия не вводит смертную казнь даже в условиях спецоперации

Россия не вводит смертную казнь даже в условиях специальной военной операции (СВО) на Украине. Так о высшей мере наказания высказался президент Владимир Путин во время заседания Совета по правам человека, трансляция мероприятия ведется в Rutube.

Так глава государства прокомментировал вопрос правозащитницы Евы Меркачевой, которая спросила о возможном расширении применения суда присяжных с учетом российских реалий. Путин отметил, что одна из реалий — СВО.

«Мы живем в реалиях проведения спецоперации и не вводим при этом смертной казни. Вообще. Несмотря на то что, я вас уверяю, (...) у нас значительное число граждан и политических деятелей все время поднимают этот вопрос», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что даже в ситуации СВО Россия принимает меры по гуманизации правосудия.