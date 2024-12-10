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14:56, 10 декабря 2024Россия

Российская пенсионерка подверглась избиению на улице и впала в кому

E1.ru: в Екатеринбурге пенсионерка подверглась избиению на улице и впала в кому
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Екатеринбурге пенсионерка подверглась жестокому избиению на улице и впала в кому. Об этом сообщил порталу Е1.ru источник, знакомый с ситуацией.

По сведениям издания, на россиянку без всякой причины напал 22-летний молодой человек. Бабушку в бессознательном состоянии доставили в больницу.

У нее диагностировали черепно-мозговую травму и переломы костей лица. Врачи заявили о поступлении к ним пациентки в полицию.

Оперативники, ознакомившись с записями с камер видеонаблюдения, выяснили, что горожанку атаковал проходивший мимо мужчина. Сначала он несколько раз ударил пожилую женщину кулаком в голову, потом начал бить ногами.

Спустя некоторое время обидчика пенсионерки задержали. Им оказался грузчик. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге таксист вытолкнул пенсионерку из авто за просьбу отодвинуть сиденье.

ЖЗЛ
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