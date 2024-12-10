Российская теннисистка высказалась о жизни за границей

Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась планами на жизнь после завершения карьеры. Ее слова приводит «Бизнес Online».
Кудерметова заявила, что не видит себя за пределами России и не рассматривает жизнь за границей. «Что могу сказать точно: я хочу жить в Казани. Мне очень нравится этот город. Естественно, не хотелось бы сидеть дома на диване после завершения карьеры. Хотелось бы быть полезной, применять свой опыт», — рассказала спортсменка.
По итогам 2024 года Кудерметова заняла 73-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка — победительница Итогового турнира WTA 2022 года и финалистка Уимблдона-2021 в парном разряде.
Российские теннисисты допущены к участию в турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе. При этом представители страны отстранены от командных турниров под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). Официальные соревнования под эгидой трех организаций в России не проводятся.