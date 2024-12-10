Российская теннисистка высказалась о жизни за границей

Теннисистка Кудерметова заявила, что не рассматривает жизнь за границей

Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась планами на жизнь после завершения карьеры. Ее слова приводит «Бизнес Online».

Кудерметова заявила, что не видит себя за пределами России и не рассматривает жизнь за границей. «Что могу сказать точно: я хочу жить в Казани. Мне очень нравится этот город. Естественно, не хотелось бы сидеть дома на диване после завершения карьеры. Хотелось бы быть полезной, применять свой опыт», — рассказала спортсменка.

По итогам 2024 года Кудерметова заняла 73-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка — победительница Итогового турнира WTA 2022 года и финалистка Уимблдона-2021 в парном разряде.

Российские теннисисты допущены к участию в турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе. При этом представители страны отстранены от командных турниров под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). Официальные соревнования под эгидой трех организаций в России не проводятся.