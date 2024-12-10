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00:30, 11 декабря 2024Мир

Шольц и Эрдоган назвали уход Башара Асада очень хорошим событием

Шольц и Эрдоган в телефонном разговоре назвали уход Асада очень хорошим событием
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Sebastian Kahnert / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели во вторник, 10 декабря, телефонный разговор, в ходе которого сошлись на необходимости сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе разговора политики назвали уход главы Сирии Башара Асада со своего поста «очень хорошим событием».

Шольц и Эрдоган отметили, что хотят работать над сохранением территориальной целостности и суверенитета вместе с партнерами в Европейском союзе и регионе.

8 декабря Асад сложил президентские полномочия. На данный момент он с семьей находится в Москве.

Российский МИД указал, что экс-глава Сирии «принял решение оставить президентский пост» после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта» в стране, а также «дал указание осуществить передачу власти мирным путем».

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