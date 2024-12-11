Хоркина оценила возвращение россиян на международные турниры

Хоркина о возвращении россиян на турниры: началось движение в лучшую сторону

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина оценила возвращение российских спортсменов на международные турниры. Ее слова приводит Матч ТВ.

Хоркина заявила, что очень рада начавшемуся движению в лучшему сторону и возвращению представителей России на мировую спортивную арену. «Не хочу забегать вперед, поэтому давайте наблюдать, держать кулачки, чтобы какая‑то разумность наконец‑то воцарила и все наши спортсмены и виды спорта, как летние, так и зимние, вернулись на международную арену. И, конечно, побеждали», — добавила она.

Ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал, что организация продолжит помогать российским атлетам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) анонсировала скорое возвращение россиян на турниры. World Aquatics смягчила критерии допуска и позволила отечественным спортсменам выступить на чемпионате мира на короткой воде.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе.