Глава Международной федерации тяжелой атлетики анонсировал возвращение россиян на турниры

Глава IWF Джалуд анонсировал скорое возвращение российских тяжелоатлетов

Глава Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммед Джалуд анонсировал скорое возвращение российских спортсменов на соревнования под эгидой организации. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

Уточняется, что 4 декабря Джалуд на конгрессе IWF в Бахрейне поздравил Дмитрия Василенко с избранием на пост президента ФТАР. «5 декабря будет разработана дорожная карта по допуску российских тяжелоатлетов на чемпионат Европы и первенство Мира 2025 года», — говорится в заявлении российской стороны.

Ранее заявление о допуске российских спортсменов до соревнований сделал директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. Он отметил, что МОК продолжит помогать отечественным атлетам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

В марте 2022 года IWF отстранила российских и белорусских тяжелоатлетов от международных соревнований. Решение было принято до дальнейшего уведомления.