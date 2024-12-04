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16:17, 4 декабря 2024Спорт

Глава Международной федерации тяжелой атлетики анонсировал возвращение россиян на турниры

Глава IWF Джалуд анонсировал скорое возвращение российских тяжелоатлетов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Глава Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммед Джалуд анонсировал скорое возвращение российских спортсменов на соревнования под эгидой организации. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

Уточняется, что 4 декабря Джалуд на конгрессе IWF в Бахрейне поздравил Дмитрия Василенко с избранием на пост президента ФТАР. «5 декабря будет разработана дорожная карта по допуску российских тяжелоатлетов на чемпионат Европы и первенство Мира 2025 года», — говорится в заявлении российской стороны.

Ранее заявление о допуске российских спортсменов до соревнований сделал директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. Он отметил, что МОК продолжит помогать отечественным атлетам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

В марте 2022 года IWF отстранила российских и белорусских тяжелоатлетов от международных соревнований. Решение было принято до дальнейшего уведомления.

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