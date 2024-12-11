Россиян предупредили об опасности популярной в США привычки

Биотехнолог Золотарева: хождение по дому в уличной обуви может угрожать здоровью

Хождение по дому в уличной обуви может представлять опасность для здоровья в связи с обитающими на подошве микроорганизмами, рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. Об опасность популярной в США привычки не снимать уличную обувь специалист предупредила в беседе с «Лентой.ру».

«Среди микроорганизмов, попадающих на подошву обуви, есть безобидные, а есть такие, которые могут нанести вред здоровью. Если вы ходите по квартире в уличной обуви, то повышается риск распространения бактерий. Патогены могут проникнуть в организм через микроповреждения кожи, слизистые оболочки или дыхательные пути и стать причиной возникновения различных заболеваний»

Среди бактериальных инфекций, которыми можно заразиться посредством уличной обуви, выделяются стрептококк и стафилококк. Они могут провоцировать кожные воспаления, такие как фолликулит и абсцессы. В обычных условиях эти бактерии не атакуют наш организм, но в случае снижения иммунитета или при травме они могут проникать глубоко в кожу, размножаться и вызывать симптомы заболевания Мария Золотарева старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

По ее словам, микроорганизмы в частицах слюны, биологических жидкостях и отходах жизнедеятельности животных сохраняют жизнеспособность в течение нескольких суток. Они могут попасть на подошву и в результате стать причиной различных бактериальных и грибковых инфекций, вызывающих зуд, покраснение и шелушение кожи, подчеркнула Золотарева. Таким образом, если ходить в уличной обуви по квартире, а потом пройтись босиком, то возможно попадание инфекции в организм через мельчайшие раны и микропорезы на ступнях, рассказала специалист.

«На подошву практически любой обуви попадают фекальные бактерии, например, бактерия Escherichia coli. Большинство ее штаммов не причиняет вреда организму человека, но бывают и патогенные виды, могут стать причиной инфекций желудочно-кишечного тракта, приводить к пищевым отравлениям и серьезным урологическим инфекциям. Также не стоит забывать и о реагентах на подошве, которые являются достаточно сильными раздражителями, способными вызвать дерматит», — объяснила эксперт.

Наибольшую опасность принесенные с обувью микроорганизмы представляют для пожилых людей со сниженным иммунитетом и маленьких детей, которые часто играют на полу. Кроме того, в зоне риска находятся домашние животные, которые могут заразиться, например, глистами и рядом вирусных инфекций (герпесвирусный ринотрахеит, микоплазмоз, хламидиоз) Мария Золотарева старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

Чтобы избежать возможных неприятных последствий для здоровья, следует придерживаться простых правил гигиены, заключила Золотарева. Она порекомендовала снимать уличную обувь сразу при входе в помещение, тщательно мыть руки после посещения общественных мест, а также периодически дезинфицировать обувь и коврики у входной двери.

Ранее россиян предупредили о невидимой опасности подушек. Как рассказала дерматовенеролог, косметолог, эксперт в сфере antiage-терапии Ксения Абрамова, в матрасах, подушках и одеялах размножаются невидимые глазу паразиты и бактерии.

«На постельном белье, одеялах, подушках, матрасах, особенно при отсутствии регулярной замены и чистки размножаются бактерии и плесень (при повышенной влажности). Однако избежать их появления в постельных принадлежностях можно, соблюдая простые правила личной гигиены и минимизируя контакты с больными людьми. От плесени же можно избавиться только одним путем — выбросив все, на чем она появилась», — объяснила специалист.