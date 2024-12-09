Россиян предупредили о невидимой опасности подушек

Дерматовенеролог Абрамова: из-за живущих в подушках клещей могут быть прыщи

В матрасах, подушках и одеялах размножаются невидимые глазу паразиты и бактерии, рассказала дерматовенеролог, косметолог, эксперт в сфере antiage-терапии Ксения Абрамова. Об этом врач предупредила россиян в беседе с «Лентой.ру».

Она объяснила, что в подушках и других постельных принадлежностях обитает множество невидимых клещей. Они могут становиться причиной заболеваний дыхательных путей, аллергий и проблем с кожей, в том числе прыщей.

Чтобы минимизировать вред от клещей, врач посоветовала выбирать постельные принадлежности из качественных материалов, а также проводить химчистку одеял, матрасов, штор и мягких игрушек. Кроме того, она порекомендовала использовать очистители воздуха и пылесосы со специальными фильтрами, а также обрабатывать поверхности обеззараживающими средствами.

Также на постельном белье, одеялах, подушках, матрасах, особенно при отсутствии регулярной замены и чистки размножаются бактерии и плесень (при повышенной влажности). Однако избежать их появления в постельных принадлежностях можно, соблюдая простые правила личной гигиены и минимизируя контакты с больными людьми. От плесени же можно избавиться только одним путем — выбросив все, на чем она появилась Ксения Абрамова дерматовенеролог

Абрамова также призвала не носить дома ту же одежду, что и на улице, и не садиться в ней на кровать. Врач добавила, что домашним животным также не стоит разрешать ложиться на подушки и одеяла.

Ранее дерматовенеролог Ольга Олисова призвала россиян мыться не чаще одного раза в день. По ее словам, более частые гигиенические процедуры могут повредить защитный слой кожи.