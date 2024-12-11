В России указали на раскрытие постыдного секрета Асада

Семенов: террористов среди покинувших тюрьмы в Сирии было меньшинство

Политолог-востоковед, специалист по Ближнему Востоку, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов рассказал, кто покинул тюрьмы после госпереворота в Сирии. Его цитирует «Царьград».

По его словам, среди освобожденных террористов оказалось меньшинство. Таким образом, раскрылся постыдный секрет бывшего президента Сирии Башара Асада. Эксперт указал, что заключенных в Арабской Республике было много, что указывает на неработающие в стране законы. Это, в том числе, привело к свержению правительства Асада.

«Поэтому в тюрьмах были люди абсолютно разные. Были уголовники, были террористы, но значительная масса людей — это сирийцы, которые находились в местах заключения без какого-либо статуса. Просто спецслужбы когда-то по каким-либо подозрениям, по косвенным признакам задержали их и отправили в тюрьму без всякого судебного основания», — отметил он.

Люди могли содержать в местах лишения свободы в течение долгих лет без проведения судебных разбирательств. Причем большинство из них были заключены в тюрьмы по политическим мотивам. «Конечно, среди них были и террористы, но все-таки большинство пленных боевиков, например, ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой в России запрещена) находятся в лагерях в Заевфратье. Потому что именно там они массово сдавались курдам и американцам, ища возможные сделки, договоренности с ними», — заключил Семенов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация в Сирии драматическая.