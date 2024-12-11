В МИД России назвали ситуацию в Сирии драматической

Захарова: ситуация в Сирии драматическая

Ситуация в Сирии драматическая. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Главное, чтобы [ситуация в Сирии] из драматической не превратилась в тотально трагическую», — уточнила представитель российского внешнеполитического ведомства.

8 декабря боевики исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) взяли под контроль Дамаск. После этого президент Сирии Башар Асад вылетел из страны.

Ранее Захарова назвала безопасность российских граждан самым важным приоритетом России в Сирии. По ее словам, делается все необходимое для ее обеспечения.