Депутат Швыткин: помощь Украины боевикам в Сирии требует внимания всего мира

Помощь Украины боевикам группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) в Сирии для свержения президента Башара Асада требует внимания со стороны мирового сообщества, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Давайте исходить из того, что данная организация признана террористической, и, насколько я понимаю, не только нашим государством, но и рядом других государств. Поддержка со стороны украинского режима, по-другому я это не назову, террористического режима другой террористической организации еще раз подчеркивает курс руководства Украины именно на эскалацию напряженности, именно на различную поддержку терроризма», — сказал депутат.

По мнению парламентария, другим государствам следует обратить внимание на такие действия Киева.

«Это еще раз говорит о том, что, по сути дела, они военные преступники. Я думаю, там не живую силу использовали, но наверняка украинские инструкторы какие-то помогали, насколько мы располагаем информацией, обучали боевиков данной террористической организации», — добавил он.

Это говорит о необходимости для мирового сообщества еще раз обратить внимание, вынести на обсуждение именно террористический режим Украины, который проявляется уже во многих точках мира, в том числе и в Сирии как на территории независимого государства Юрий Швыткин депутат Госдумы

Как сообщили источники The Washington Post, Украина поставляла боевикам беспилотники для помощи в свержении лояльного России режима Башара Асада. При этом в материале говорится, что поддержка Киева сыграла незначительную роль в отстранении политика от власти. Таким образом Украина хотела подорвать позиции России, которая поддерживает Асада.