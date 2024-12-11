WP: украинская разведка поставляла ХТШ беспилотники для свержения Асада

Украина поставляла боевикам исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) беспилотники для помощи в свержении лояльного России режима Башара Асада. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Украинская разведка четыре-пять недель назад направила около 20 опытных операторов беспилотников и около 150 беспилотников с видом от первого лица в штаб-квартиру повстанцев в сирийском Идлибе, чтобы помочь ХТШ», — говорится в публикации.

По информации западных разведывательных источников, помощь из Киева сыграла лишь скромную роль в свержении Асада, однако она была примечательна как часть более широких украинских усилий по скрытому удару по российским операциям на Ближнем Востоке, в Африке и внутри самой России.

Ранее отряды сирийской вооруженной оппозиции взяли под свой контроль город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Уточняется, что это крупнейший город в восточной части страны, он находился под контролем курдов.