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02:08, 11 декабря 2024Мир

Сирийская оппозиция заявила о взятии Дейр-эз-Зора

Командование сирийской оппозиции взяло под контроль город Дейр-эз-Зор
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Отряды сирийской вооруженной оппозиции взяли под свой контроль город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Аль-Ватан».

«Главное командование: Наши силы взяли полный контроль над городом Дейр-эз-Зор», — пишет газета. Дейр-эз-Зор является крупнейшим городом в восточной части Сирии, а также важным транспортным узлом.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед аль-Башир заявил, что состав временного правительства страны сформирован. По его словам, временное правительство будет действовать до марта 2025 года. Аль-Башир добавил, что рассчитывает на помощь министров прежнего правительства.

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