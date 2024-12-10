В Сирии заявили о сроке действия временного правительства

Аль-Башир: временное правительство Сирии будет действовать до марта 2025 года

Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед аль-Башир заявил, что состав временного правительства страны сформирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету al-Watan.

По его словам, временное правительство будет действовать до марта 2025 года. «Сформировано временное правительство, оно состоит из нескольких министров из "правительства спасения"», — сказал он. Аль-Башир добавил, что рассчитывает на помощь министров прежнего правительства.

9 декабря премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали сообщил, что согласен передать власть в стране лидерам антиправительственных сил, которые свергли президента страны Башара Асада.