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13:14, 13 декабря 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников поставил точку в спорах о паразитах

Врач Мясников: здоровому человеку не надо принимать препараты от паразитов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ksenia Yakovleva / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников поставил точку в спорах о том, как правильно защищаться от паразитов. О том, какие меры при этом следует принимать, он написал в своем Telegram-канале.

«Давайте наведем ясность. Здоровому, бессимптомному человеку профилактически принимать противопаразитарные препараты не надо! Точка!» — заявил доктор. Он добавил, что неоправданное применение этих лекарств может негативно сказаться на состоянии иммунитета, а также в будущем привести к тому, что паразиты, попав в организм человека, будут уже устойчивы к препаратам.

При этом врач отметил, что в случае если у человека есть домашние животные, следует проводить питомцам профилактическую обработку.

Специалист также подчеркнул, что некоторые люди сталкиваются с «иллюзорным паразитозом» — состоянием, при котором человеку кажется, что он заражен. Мясников рассказал, что человек даже может испытывать зуд, боль в животе, усталость и другие симптомы. По словам врача, с этим состоянием пациент может столкнуться из-за страха перед инфекциями или стресса. «Мне нечего больше добавить. Разве что сказать, что я понимаю, что мало кого смогу убедить. Это как бороться против антивакцинаторов», — заключил медик.

Ранее Мясников сфотографировался с тремя змеями и рассказал, как побороть страх перед ними. Он порекомендовал справляться с этой фобией постепенно.

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